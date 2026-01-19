Εξαφάνιση Λόρα: «Δεν ασκήσαμε ποτέ βία στο παιδί μας» - Η ανακοίνωση των γονέων της

Η 16χρονη Λόρα με καταγωγή από τη Γερμανία, που έμενε στην Πάτρα με την οικογένειά της, παραμένει αγνοούμενη.

Οι γονείς της 16χρονης Λόρα, εξέδωσαν από κοινού ανακοίνωση για την κόρη τους, διαψεύδοντας ότι ασκούσαν βία στην ανήλικη, την οποία καλούν να επιστρέψει κοντά τους.

Η ανακοίνωση από τους γονείς της Λόρα, σύμφωνα με το Mega:

«Όλες αυτές τις ημέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για τη Λόρα μας. Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτα περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί, είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Επαναλαμβάνουμε, ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα-πόρτα να τη βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις αρχές γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του».

Μιλώντας στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ανέφερε ότι «δυστυχώς εδώ και μια εβδομάδα οι αστυνομικοί δεν έχουν εντοπίσει κανένα ίχνος της τουλάχιστον μέσω οπτικού υλικού». Στη συνέχεια, ανέφερε, ότι έχουν ενημερωθεί και οι γερμανικές αρχές.

Τέλος, για τη συνεργασία της οικογένειας με την αστυνομία, η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε: «Μιλώντας με συναδέλφους μου στην Πάτρα και στην Αττική, υπάρχει καθημερνή επικοινωνία με τους γονείς, είναι αυτοί που καλούνται να αναγνωρίσουν στο υλικό που φτάνει στα χέρια μας, εάν είναι το παιδί τους ή όχι. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και μάλιστα, καθημερινή».



