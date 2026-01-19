Εξαφάνιση 16χρονης: Προετοίμαζε τη φυγή της δύο χρόνια - Εκτιμάται ότι έχει ήδη φύγει από τη χώρα

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται για 12η ημέρα.

Οι Αρχές εκτιμούν πλέον ότι η 16χρονη που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε αναζητείται, έχει καταφέρει να φύγει από τη χώρα, πιθανότατα με προορισμό τη Γερμανία, ενώ παραμένει άγνωστο με ποιον τρόπο και με ποια βοήθεια υλοποίησε το σχέδιό της.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη φαίνεται πως προετοίμαζε τη φυγή της εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια.

Όπως ανέφεραν συμμαθητές της, προσπαθούσε συστηματικά να συγκεντρώσει χρήματα, πουλώντας πλεκτά και κοσμήματα μέσω κοινωνικών δικτύων ή στο σχολείο. «Μας έλεγε ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι όταν μεγαλώσει και έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά», υπενθυμίζεται πως κατέθεσε παλιά της συμμαθήτρια.

Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα αποτελεί η κατάθεση της μητέρας της, η οποία ανέφερε ότι είχε δει την κόρη της να φωτογραφίζει το διαβατήριό της.

Οι ειδικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο χρήσης πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου με τα στοιχεία της μητέρας, καθώς η έντονη ομοιότητα μεταξύ τους θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαφυγή.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στην περιοχή του Ζωγράφου, που θεωρείται «σημείο μηδέν» της υπόθεσης.

Εκτιμάται ότι εκεί βρισκόταν ενδιάμεσος σταθμός πριν την αναχώρησή της, ενώ οι αστυνομικοί θεωρούν πως είχε προγραμματισμένο ραντεβού με συγκεκριμένο πρόσωπο. Παράλληλα, αναμένονται απαντήσεις από τα δύο κινητά τηλέφωνα της 16χρονης και από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να εντοπιστούν επαφές και κοινά σημεία επικοινωνίας.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση παίζει και μαρτυρία συμμαθήτριάς της, σύμφωνα με την οποία η Λόρα είχε εκφράσει έντονη ψυχολογική πίεση, ρωτούσε για την πιθανότητα εγκυμοσύνης και είχε αναφερθεί ακόμη και σε αυτοτραυματισμό, γεγονός που οδήγησε και στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Οι Αρχές αναμένεται να καλέσουν για κατάθεση και τον διευθυντή του σχολείου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα της φυγής και οι συνθήκες που επικρατούσαν στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Ως προς τον τρόπο διαφυγής, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι έγινε οδικώς, με τις Αρχές να θεωρούν σχεδόν βέβαιη την ύπαρξη συνεργού. Ήδη, το ειδικό κλιμάκιο της ΕΛΑΣ έχει έρθει σε επαφή με τις γερμανικές Αρχές, προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και να εντοπιστεί η ανήλικη.



