Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Για έκτη, συνεχή ημέρα αγνοείται η 16χρονη που διέμενε με την οικογένειά της στην Πάτρα, με τις έρευνες των αρχών να στρέφονται στην Αθήνα και στην περιοχή του Ζωγράφου όπου καταγράφηκε -για τελευταία φορά- σε βιντεοληπτικό υλικό.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά το κίνητρο της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με την ΕΡΤ να παρουσιάζει δύο σενάρια: Ένα απ' αυτά σχετίζεται με τη μετακόμιση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα, αλλαγή που ενδέχεται να επηρέασε ψυχολογικά την ανήλικη.

Παράλληλα, διερευνώνται πληροφορίες για συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα της, με μαρτυρίες από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα στη Γερμανία να κάνουν λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι σχετικό.

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Η πώληση χρυσαφικών

Σημειώνεται πως η 16χρονη βρέθηκε στην Αθήνα με ταξί, στο οποίο επιβιβάστηκε από την Πάτρα. Μόλις φτάνει στην Αθήνα, βίντεο από κάμερα ασφαλείας την καταγράφει να μπαίνει σε μίνι μάρκετ και όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τού ζήτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Έπειτα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η 16χρονη βρέθηκε σε κοσμηματοπωλείο με σκοπό να πουλήσει τιμαλφή που είχε στην κατοχή της, κάτι το οποίο, σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ, δεν κατέστη δυνατό.

Στη συνέχεια, η ανήλικη φαίνεται να μεταβαίνει στο μετρό του Μεγάρου Μουσικής και έπειτα στην Ομόνοια, με σκοπό και πάλι να πουλήσει τα χρυσαφικά της.

Αυτή τη στιγμή η ΕΛΑΣ προσπαθεί να «σκανάρει» την περιοχή της Ομόνοιας για να καταφέρει να χαρτογραφήσει τη διαδρομή της 16χρονης και να φτάσει στα ίχνη της.

