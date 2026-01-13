Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Τα τέσσερα βιντεοληπτικά υλικά από την Αθήνα που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης - κατοίκου Πάτρας, που αγνοείται για 5η ημέρα με τις αστυνομικές Αρχές να εκτιμούν πως η ανήλικη βρίσκεται στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται πως η 16χρονη εξαφανίστηκε την Πέμπτη (8/1), όταν έφυγε από το σπίτι για το σχολείο και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει.

Σήμερα, εμφανίστηκε αυτοβούλως στο ΑΤ Πατρών ο άνδρας που φαίνεται σε βίντεο να συνομιλεί μαζί με τη 16χρονη, την ημέρα της εξαφάνισης, προτού εξαφανιστούν πλήρως τα ίχνη της. Φέρεται πως υποστηρίζει ότι μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο μαζί με την κόρη του, καθώς η 16χρονη επρόκειτο να του πουλήσει το παλιό της κινητό.

Την ίδια ώρα φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου η σχολική τσάντα της 16χρονης. Ένας πολίτης την εντόπισε το πρωί της Τρίτης (13/1) στην περιοχή, και στη συνέχεια την παρέδωσε στο ΑΤ, όπου και διαπιστώθηκε πως ανήκει στην ανήλικη.

Εξαφάνιση 16χρονης: Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η πώληση χρυσαφικών

Σημειώνεται πως η 16χρονη βρέθηκε στην Αθήνα με ταξί, στο οποίο επιβιβάστηκε από την Πάτρα. Μόλις φτάνει στην Αθήνα, βίντεο από κάμερα ασφαλείας την καταγράφει να μπαίνει σε μίνι μάρκετ και όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τού ζήτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Έπειτα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η 16χρονη βρέθηκε σε κοσμηματοπωλείο με σκοπό να πουλήσει τιμαλφή που είχε στην κατοχή της, κάτι το οποίο, σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ, δεν κατέστη δυνατό.

Στη συνέχεια, η ανήλικη φαίνεται να μεταβαίνει στο μετρό του Μεγάρου Μουσικής και έπειτα στην Ομόνοια, με σκοπό και πάλι να πουλήσει τα χρυσαφικά της.

Αυτή τη στιγμή η ΕΛΑΣ προσπαθεί να «σκανάρει» την περιοχή της Ομόνοιας για να καταφέρει να χαρτογραφήσει τη διαδρομή της 16χρονης και να φτάσει στα ίχνη της.