Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Εμφανίστηκε στις Αρχές ο άνδρας που συνομιλούσε με την ανήλικη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης από την Πάτρα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την ανήλικη που εθεάθη τελευταία φορά στις 8 Ιανουαρίου στην Πάτρα και έκτοτε αγνοείται, ο άνδρας με τον οποίο φαίνεται σε βίντεο να συνομιλεί πριν χαθούν τα ίχνη της, εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, ο άνδρας εμφανίστηκε πριν από λίγη ώρα το πρωί της Τρίτης αυτοβούλως στις Αρχές και περιέγραψε τι συνέβη.

Φέρεται πως υποστηρίζει ότι μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο μαζί με την κόρη του, καθώς η 16χρονη επρόκειτο να του πουλήσει το παλιό της κινητό για 210 ευρώ.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου η σχολική τσάντα της 16χρονης.

Ένας πολίτης την εντόπισε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στην περιοχή, και στη συνέχεια την παρέδωσε στο ΑΤ, όπου και διαπιστώθηκε πως ανήκει στην ανήλικη.