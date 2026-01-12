Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Νέο βίντεο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Στην περιοχή της Αθήνας και του Ζωγράφου έχουν στρέψει τις έρευνές του οι αρχές για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας που ζει με την οικογένειά της στην Πάτρα, και από τις 8 Ιανουαρίου χάθηκαν τα ίχνη της.

Η 16χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται πριν την εξαφάνισή της να είχε μία συνάντηση με έναν άνδρα αγνώστων, μέχρι στιγμής, στοιχείων η οποία έχει καταγραφεί σε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται.

Συγκεκριμένα, το βίντεο έχει ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2026, ώρα 07:38 το πρωί, και φαίνεται η ανήλικη να συνομιλεί με τον άνδρα, τελευταίο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές. Η Ασφάλεια, όπως έγινε γνωστό, αναζητά το δεύτερο άτομο στο υλικό, ο οποίος είναι άγνωστος στην οικογένεια και προσπαθεί να τον ταυτοποιήσει από την πινακίδα του αυτοκινήτου του.

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Τι αποτυπώνει το βίντεο

Το κορίτσι, έχει μαζί του τη σχολική τσάντα του, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη του κοριτσιού χάνονται, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πήγε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο άντρας αποχώρησε από το σημείο με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μαζί με ένα άλλο κορίτσι.

Η Ασφάλεια Πατρών διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη ζωή στην Πάτρα και τον τελευταίο καιρό, πούλησε στο διαδίκτυο κάποια αντικείμενα με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για να επιστρέψει στην Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της. Για την εξαφάνιση έχει εκδοθεί «Missing Alert».

Ο επαγγελματίας οδηγός, που μετέφερε -με το όχημά του- την ανήλικη στην Αθήνα, μίλησε στο Star τονίζοντας πως έχει δώσει κατάθεση στις αρχές για το συμβάν.