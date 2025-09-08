Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στην Εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν νταλίκα που μετέφερε ξύλα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά. Οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο η νταλίκα κάηκε ολοσχερώς. Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για λόγους ασφαλείας και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας.