Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πότε και πού θα «χτυπήσει» - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται, καθώς βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν τη χώρα, από αύριο Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

Τα καιρικά φαινόμενα θα είναι πιο έντονα την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η πρόβλεψη για τις καταιγίδες που ξεκινάνε από το Σάββατο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τις επόμενες ημέρες, η χώρα θα βρεθεί ξανά υπό την επίδραση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα έντονες αστάθειες, βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ η Κυριακή φέρνει νέο βαρομετρικό χαμηλό και ενίσχυση των φαινομένων, κυρίως προς τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Η Δευτέρα και η Τρίτη αναμένονται με έντονα ασταθείς συνθήκες, πολλές βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις μόνο στα ορεινά, συνοδευόμενα από ενισχυμένους νοτιάδες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν φυσιολογικό χειμώνα, με έντονες αλλά αναμενόμενες καιρικές εναλλαγές.

Θα σημειωθούν, επίσης, θυελλώδεις νοτιάδες που θα φτάσουν τα 8–9 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο, με τον υδράργυρο να φτάνει στα 15–17°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και γύρω στους 14°C στα βόρεια, ενώ η υγρασία θα είναι αυξημένη.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Με τη μια κακοκαιρία να φεύγει, την άλλη να έρχεται θα κυλήσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες στη χώρα μας.

Στη σημερινή μας ανάλυση παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία έντονων επεισοδίων βροχόπτωσης τα τελευταία 30 χρόνια στο νομό Αττικής.

Δεν θα σας πάω πολύ πίσω όπως για παράδειγμα στο 1930 όπου είχαμε αντίστοιχα καιρικά γεγονότα και κατά διαβολική σύμπτωση στις ίδιες ημερομηνίες, αλλά μέσα στα τελευταία 30 χρόνια όπου καταγράφηκαν ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 9 έντονα επεισόδια (μαζί με το τελευταίο) όπου τα χιλιοστά βροχής ξεπέρασαν τους 100 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Επίσης ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν παρατηρηθεί έντονα επεισόδια βροχόπτωσης με πολλά χιλιοστά βροχής που "πνίγουν" πολλές περιοχές του νομού.

Δεν είναι όλα ακραία και πρωτόγνωρα στον καιρό και η στατιστική είναι εδώ για να μας το θυμίζει!»

