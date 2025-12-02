Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Στο ΑΧΕΠΑ ο 42χρονος που τραυματίστηκε με τροχό

Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα με τραυματία έναν 42χρονο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 42χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή των Νέων Επιβατών της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ ο άνδρας υπέστη βαρύ θλαστικό τραύμα στο άνω άκρο.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, αναφέρει ότι «στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση του περιστατικού. Για την αντιμετώπιση του τραυματία εφαρμόστηκαν άμεσα στο σημείο παρεμβάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Ο ασθενής διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση». Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολική δύναμη τεσσάρων διασωστών και ενός ιατρού».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ.

