Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα

Ο οδηγός του οχήματος, μετά το εργατικό ατύχημα στον Πύργο, διασωληνώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας «Ανδρέας Παπανδρέου»

LifO Newsroom
Το φορτηγό που ενεπλάκη στο εργατικό ατύχημα στον Πύργο / patrisnews.com
Εργατικό ατύχημα με θύμα έναν οδηγό φορτηγού σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11) στον Πύργο, στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στον επαρχιακό δρόμο της πόλης με Σιμόπουλο, σε σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος.

Ο οδηγός του φορτηγού στον Πύργο τραυματίστηκε σοβαρά, την ώρα που επιχειρούσε να λύσει τους ιμάντες για να ξεφορτώσει σίδερα, τα οποία μετέφερε. Αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος, ήταν να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος χτύπησε τη στιγμή που απελευθέρωνε το φορτίο, όταν τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον τραυματία να διακομίζεται, αρχικά, στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας «Ανδρέας Παπανδρέου».

