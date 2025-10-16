Έρευνα: Πώς βλέπουν οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται με ταχύτητα σε κάθε πτυχή της ζωής, αλλά η ανησυχία για τις επιπτώσεις της υπερισχύει του ενθουσιασμού και η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο επιφυλακτικές χώρες.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα του Pew Research Center, που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2025 σε 25 χώρες, το 47% των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται περισσότερη ανησυχία παρά ενθουσιασμό για την αυξανόμενη χρήση της AI, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα στην πεντάδα των πιο ανήσυχων μαζί με τις ΗΠΑ, Ιταλία, Αυστραλία και Βραζιλία.

Αντίθετα, οι πιο αισιόδοξοι απέναντι στην τεχνολογία είναι οι Ισραηλινοί (29%), ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος όσων δηλώνουν «περισσότερο ενθουσιασμένοι» περιορίζεται στο 16%.

Οι νέοι ενημερωμένοι, οι μεγαλύτεροι πιο επιφυλακτικοί

Η εξοικείωση με την AI διαφέρει έντονα ανάλογα με την ηλικία. Στην Ελλάδα, το 68% των νέων 18–34 ετών λέει ότι έχει διαβάσει ή ακούσει «πολλά» για την τεχνητή νοημοσύνη, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της έρευνας. Στους άνω των 50, το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 20%.

Αντίστοιχα χάσματα παρατηρούνται διεθνώς, με τη διαφορά γνώσεων μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων να φτάνει το +48% στην Ελλάδα και το +46% στη Νότια Κορέα.

Συνολικά, το 81% των ερωτηθέντων παγκοσμίως έχει ακούσει ή διαβάσει κάτι για την AI· το 34% δηλώνει πως γνωρίζει «πολλά», το 47% «λίγα» και το 14% τίποτα.

Περισσότεροι πολίτες εμπιστεύονται τη δική τους χώρα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τη χρήση της AI, παρά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 53% δηλώνει εμπιστοσύνη προς την Ε.Ε., το 37% προς τις ΗΠΑ, και μόλις 27% προς την Κίνα.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει για την εξαιρετικά χαμηλή εμπιστοσύνη προς το κράτος της: μόνο το 22% των πολιτών λέει ότι εμπιστεύεται τη χώρα του να ρυθμίσει την AI, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των χωρών του δείγματος.

Τι δείχνουν τα δεδομένα πίσω από τους αριθμούς

Η έρευνα καταγράφει σαφή δημογραφικά και πολιτικά ρήγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συντηρητικοί ψηφοφόροι δηλώνουν υψηλότερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα της χώρας τους να ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη, σε αντίθεση με τους φιλελεύθερους, που εμφανίζονται πιο δύσπιστοι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πιο μορφωμένοι πολίτες εκφράζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ οι υποστηρικτές λαϊκιστικών κομμάτων παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στη ρυθμιστική διαδικασία.

Οι νεότεροι και οι εντατικοί χρήστες του διαδικτύου παρουσιάζουν αυξημένη εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς αυτό να σημαίνει και περισσότερη αισιοδοξία. Παρά τη γνώση, η ανησυχία παραμένει κυρίαρχη: το 34% παγκοσμίως δηλώνει πως νιώθει «περισσότερο ανήσυχο» για την εξάπλωσή της.