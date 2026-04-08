ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Επίθεση σκύλου στον Πειραιά: Εκτός ΜΕΘ η 2χρονη - «Οι γιατροί προσπαθούσαν επί ώρες»

Παρέμεινε διασωληνώμενη όλο το βράδυ στη ΜΕΘ - Χειρουργήθηκε λόγω σοβαρών τραυμάτων σε κεφάλι και πρόσωπο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ένα κορίτσι 2 ετών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με σοβαρά τραύματα από δάγκωμα σκύλου στον Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στο σπίτι της οικογένειας στον Πειραιά, ενώ η ανήλικη βρισκόταν υπό την επίβλεψη της γιαγιάς της.

Η 2χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο και μπήκε άμεσα σε χειρουργείο.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα νευροχειρουργών και πλαστικών χειρουργών, εργάστηκε επί τέσσερις ώρες για να αποκαταστήσει τις βλάβες της.

Στη συνέχεια, το παιδί παρέμεινε διασωληνωμένο όλο το βράδυ στην ΜΕΘ, λόγω σπασμών μετά το χειρουργείο, αλλά πλέον νοσηλεύεται σε δωμάτιο με σταθεροποιημένη την κατάσταση της υγείας της.

Η στιγμή της επίθεσης στον Πειραιά

Το περιστατικό συνέβη όταν ενώ βρισκόταν υπό την επίβλεψη της γιαγιάς της, ξέφυγε της προσοχής της και μπήκε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το σκυλί της οικογένειας.

Η γιαγιά της μόλις αντίκρυσε τη σοκαριστική σκηνή, κάλεσε άμεσα ταξί και την αστυνομία για να μεταφερθεί γρήγορα στο νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η γιαγιά συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η επίβλεψή της κρίθηκε ανεπαρκής.

 
Ελλάδα

