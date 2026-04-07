Πειραιάς: Σκύλος επιτέθηκε σε 2χρονο παιδί και το δάγκωσε στο κεφάλι

Ένα κορίτσι 2 ετών δέχθηκε επίθεση από σκύλο στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Η ανήλικη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο τραυματισμός του παιδιού στον Πειραιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας σε σπίτι της περιοχής.

Το παιδί βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη γιαγιά του και κάποια στιγμή ξέφυγε από την προσοχή της, μπήκε σε δωμάτιο όπου βρισκόταν ο σκύλος και, για άγνωστο λόγο, το ζώο επιτέθηκε στο μικρό κορίτσι, δαγκώνοντάς το στο κεφάλι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ η γιαγιά του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.