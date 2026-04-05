Πειραιάς: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Τι υποστήριξε ο οδηγός

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζάνειου Νοσοκομείου καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο ανήλικος είναι διασωληνωμένος και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες, σύμφωνα με τον Alpha.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο 17χρονος περπατούσε με την παρέα του στο πεζοδρόμιο, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στο οδόστρωμα. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.

Πειραιάς: Τι είπε ο οδηγός του λεωφορείου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ο οδηγός ισχυρίστηκε, ότι: «Το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο λεωφορείο στη δεξιά πλευρά και χτυπήθηκε στην πλάτη. Δεν υπήρχε χρόνος αντίδρασης. Το παιδί κοιτούσε στην αντίθεση πλευρά από εκεί που κινούνται τα Ι.Χ. Πιθανόν δεν κατάλαβε από πού ερχόταν το λεωφορείο ή ίσως γλίστρησε».

Ο εκπρόσωπος εργαζομένων ΟΑΣΑ, ανέφερε ότι «το λεωφορείο εκεί κινείται σε αντίθετη φορά από τα ΙΧ, είναι μια λωρίδα την οποία έχει αποκλειστικά μόνο το λεωφορείο. Ο οδηγός ανέβαινε περίπου με 20 χιλιόμετρα, πολύ σιγά δηλαδή».