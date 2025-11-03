Επίθεση ροτβάιλερ στην Καλαμάτα: «Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια» λέει ο γιος του 76χρονου

Για μία «ατυχή στιγμή» κάνει λόγο ο γιος του 76χρονου τραυματία μετά την επίθεση του ροτβάιλερ, στη νέα ανάρτησή του στα social media για το περιστατικό.

Ο γιος του 76χρονου από την Καλαμάτα, που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ μετά την επίθεση του ροτβάιλερ της οικογένειας την Παρασκευή, προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media, προκειμένου να περιγράψει όλα όσα συνέβησαν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο πατέρας του, του έβαζε φάρμακο στα αυτιά.

«Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια. Είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά», αναφέρει αρχικά στην ανάρτηση του.

«Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί στο παρελθόν κάποια θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους μας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχής συγκυρία. Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της», συνέχισε.

«Λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας. Όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» κατέληξε.