Επιβάτες «βουλιαγμένου» λεωφορείου στο Φάληρο έκαναν αλυσίδα για να βγουν (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρωτοφανείς εικόνες στο Φάληρο κατέγραψε το μεσημέρι ο φακός του Associated Press, όταν ένα λεωφορείο εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένο ανισόπεδο κόμβο και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να βγουν κάνοντας «αλυσίδα».

Το λεωφορείο της γραμμής Α1 Πειραιάς - Βούλα κόλλησε στην γέφυρα δίπλα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και οι επιβάτες βγήκαν με τεράστια δυσκολία στα λιμνάζοντα νερά ενώ η στάθμη ανέβαινε ολοένα και περισσότερο, από την καταιγίδα που έφερε στην περιοχή η κακοκαιρία «Μπάλλος»

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo