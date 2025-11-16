Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν τη Δευτέρα

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η ΕΛΑΣ με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Μεταξύ των αλλαγών στην κυκλοφορία των οχημάτων που βρίσκονται σε ισχύ από το Σάββατο και θα κορυφωθούν το πρωί της Δευτέρας, θα κλείσουν και ορισμένοι σταθμοί του μετρό.

Συγκεκριμένα, στις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (17/1) θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Ομόνοια (γραμμές 1 και 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από τις 06:00 το πρωί, καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στους εξής δρόμους: