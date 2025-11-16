ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μητέρα και γιος μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Μία γυναίκα υπέστη εγκαύματα, ενώ ο γιος της παρουσίασε συμπτώματα από εισπνοή καπνού. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η πολυκατοικία εκκενώθηκε προληπτικά. Οι ζημιές στο διαμέρισμα χαρακτηρίζονται μικρής έκτασης.

