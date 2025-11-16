ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη δημοσιογράφου στην Αττική Οδό: «Θα σας τελειώσω» φέρεται να έλεγε στους αστυνομικούς

Τόσο η 52χρονη όσο και ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθησαν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. EUROKINISSI
Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για το περιστατικό της σύλληψης γνωστής δημοσιογράφου, τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο που επέβαινε ως συνοδηγός η 52χρονη δημοσιογράφος, στο ύψος των διοδίων της Μεταμόρφωσης.

Ωστόσο, ο οδηγός του δε σταμάτησε στο σήμα των Αρχών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη και τελικά να ακινητοποιήσουν το ΙΧ στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής.

Εκεί διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ και 90 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Τότε σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γνωστή δημοσιογράφος κατέβηκε από το ΙΧ αντιδρώντας έντονα

Συγκεκριμένα, άρχισε να βιντεοσκοπεί τους αστυνομικούς, βρίζοντας και απειλώντας τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φώναζε «θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε».

Στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΑΤ Νέας Ιωνίας.

 
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους συλληφθέντες

Ελλάδα / Εξάρθρωση κυκλώματος με απάτες: Γνωστή αθλήτρια με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανάμεσά τους

Από τον Φεβρουάριο του 2023 εξαπατούσαν πολίτες σε όλη τη χώρα μέσω εξελιγμένων τηλεφωνικών μεθόδων και πρόσβασης σε τραπεζικά δεδομένα - Εκτιμάται ότι οι απάτες είναι πολύ περισσότερες από όσες έχουν δηλωθεί
LIFO NEWSROOM
 
 