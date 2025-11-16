Σύλληψη δημοσιογράφου στην Αττική Οδό: «Θα σας τελειώσω» φέρεται να έλεγε στους αστυνομικούς

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για το περιστατικό της σύλληψης γνωστής δημοσιογράφου, τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο που επέβαινε ως συνοδηγός η 52χρονη δημοσιογράφος, στο ύψος των διοδίων της Μεταμόρφωσης.

Ωστόσο, ο οδηγός του δε σταμάτησε στο σήμα των Αρχών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη και τελικά να ακινητοποιήσουν το ΙΧ στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής.

Εκεί διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ και 90 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Τότε σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γνωστή δημοσιογράφος κατέβηκε από το ΙΧ αντιδρώντας έντονα

Συγκεκριμένα, άρχισε να βιντεοσκοπεί τους αστυνομικούς, βρίζοντας και απειλώντας τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φώναζε «θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε».

Στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΑΤ Νέας Ιωνίας.