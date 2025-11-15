ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος - Απείλησε αστυνομικούς μετά από έλεγχο στην Αττική Οδό

Φέρεται να βιντεοσκοπούσε τους αστυνομικούς, βρίζοντας και απειλώντας τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος - Απείλησε αστυνομικούς μετά από έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό Facebook Twitter
Φωτ. EUROKINISSI
0

Στη σύλληψη γνωστής δημοσιογράφου προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν τις 3:00 τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο ύψος των διοδίων της Μεταμόρφωσης, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός η δημοσιογράφος.

Όμως ο οδηγός του δε σταμάτησε στο σήμα των Αρχών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη και τελικά να ακινητοποιήσουν το ΙΧ στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής.

Εκεί διαπιστώθηκε πως ο οδηγός οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ και 90 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο, η δημοσιογράφος φέρεται να βγήκε από το ΙΧ και να βιντεοσκοπούσε τους αστυνομικούς, βρίζοντας και απειλώντας τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο ΑΤ Νέας Ιωνίας.

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 