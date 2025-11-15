Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος - Απείλησε αστυνομικούς μετά από έλεγχο στην Αττική Οδό

Στη σύλληψη γνωστής δημοσιογράφου προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν τις 3:00 τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο ύψος των διοδίων της Μεταμόρφωσης, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός η δημοσιογράφος.

Όμως ο οδηγός του δε σταμάτησε στο σήμα των Αρχών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη και τελικά να ακινητοποιήσουν το ΙΧ στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής.

Εκεί διαπιστώθηκε πως ο οδηγός οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ και 90 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο, η δημοσιογράφος φέρεται να βγήκε από το ΙΧ και να βιντεοσκοπούσε τους αστυνομικούς, βρίζοντας και απειλώντας τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο ΑΤ Νέας Ιωνίας.