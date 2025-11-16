Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Ποινική δίωξη για σωρεία αδικημάτων στους τέσσερις συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, ασκήθηκε, σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι πέρασαν το πρωί της Κυριακής (16/11) το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, απο πρόθεση, κατά συρροή απο κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Οι συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη.

Στο μεταξύ, στο σπίτι των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 100.000 ευρώ, ποσό που εκτιμάται πως αφορούν την πληρωμή του συμβολαίου θανάτου του. Οι αρχές θεωρούν ότι απέτρεψαν νέο χτύπημα, που σχεδίαζαν οι δράστες στη Βόρεια Ελλάδα.

Βαρύ οπλοστάσιο, χρυσές λίρες και πάνω από €100.000

Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία στις οικίες των τεσσάρων που συνελήφθησαν, βρέθηκε βαρύ οπλοστάσιο.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, έξι πιστόλια, περίστροφο, αεροβόλο τυφέκιο, τρεις γεμιστήρες, 485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, σιγαστήρας πυροβόλου όπλου, χειροβομβίδα κρότου λάμψης, τσεκούρι, μαχαίρι, δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 14,5 γραμμαρίων, τρεις συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker), 65 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων και ειδικότερα ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, για την υλοποίηση των εγκληματικών τους πράξεων, τελούσαν πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, που λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη δράση τους.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίπτωση, δυο εκ των κατηγορουμένων (28χρονος και 37χρονος), προσέγγισαν την οικία του 34χρονου χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες. Ακολούθως, ο 28χρονος αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δυο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες μέρες οι εν λόγω κατηγορούμενοι προχώρησαν σε διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του 42χρονου Γιάννη Λάλα, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας σε περιοχή της Φωκίδας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Οι δράστες φέρονται να ετοίμαζαν νέο χτύπημα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Ο ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων είχε αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο