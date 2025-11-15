Βορίζια: Στην ανακρίτρια, τη Δευτέρα ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη

Να δικαιολογήσει την παρουσία του αυτοκινήτου του κοντά στο σπίτι όπου εξερράγη η βόμβα στα Βορίζια, θα κληθεί ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχει συλληφθεί ως βασικός ύποπτος για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με το βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικές Αρχές, ένα άσπρο αυτοκίνητο περνάει από το σημείο, σταματάει, κάποιος ανοίγει το πορτμπαγκάζ, κατόπιν το κλείνει και λίγα λεπτά αφού φεύγει, γίνεται η έκρηξη που φέρεται να πυροδότησε και το φονικό στο χωριό, με θύματα τον Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Βορίζια: Δεύτερο δράστη και ηθικό αυτουργό για τη βόμβα αναζητούν οι Αρχές

Οι Αρχές αναζητούν τώρα και δεύτερο δράστη αλλά και τον ηθικό αυτουργό για την τοποθέτηση της βόμβας.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια οι έρευνες για τα όπλα που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, για να δουν ποια και εάν χρησιμοποιήθηκαν.

Παράλληλα αναμένεται η αποκάλυψη των τηλεφωνικών κλήσεων από τα τηλέφωνα που κατέσχεσε η αστυνομία από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη.

