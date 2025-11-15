Ανατροπή λεωφορείου με 30 επιβάτες στη Μαγνησία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Βελεστίνο Μαγνησίας, όταν μικρό τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 30 επιβάτες, κάτω από άγνωστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το τροχαίο σημειώθηκε στο 13ο χλμ. της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του κέντρου «Μέγαρο», κάτω από αδιευκρίνιστες - μέχρι στιγμής - συνθήκες.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ βοήθεια έσπευσαν να προσφέρουν και οι διερχόμενοι οδηγοί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέκα άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.