Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Πρώτη καταδίκη βάσει του νέου νόμου, σε βάρος μελών του Ρουβίκωνα

Η Δικαιοσύνη εξέδωσε την πρώτη απόφαση που αφορά το νέο πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η υπόθεση αφορούσε 23 μέλη του Ρουβίκωνα που βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) στον χώρο του μνημείου, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό με την επιγραφή: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας, οι οποίοι προχώρησαν σε 23 προσαγωγές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Όλοι οι συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του Αυτοφώρου καθώς διώκονταν για πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων η παραβίαση του νέου νόμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και της βίας κατά υπαλλήλων.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους μονάχα για την παραβίαση του νέου νόμου για το μνημείο και επέβαλλε ποινή κάθειρξης 9 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα.