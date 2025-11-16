Καιρός - Κολυδάς: «Προσοχή, έρχονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη»

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Θοδωρής Κολυδάς, στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media, σχετικά με την πορεία του καιρού τη νέα εβδομάδα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δε θεωρεί ότι «χειμωνιάζει» το σκηνικό του καιρού, όμως κάνει λόγο για μεγάλα ύψη βροχής, το διήμερο Τρίτη - Τετάρτη, παραθέτοντας παράλληλα χάρτες με την πορεία των φαινομένων.

«Μπορεί όπως γράψαμε και χθες να μη "χειμωνιάζει" τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμοσφαίρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά ( Β. Ιόνιο, Ήπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής», καταλήγει.