Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Μενίδι

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Μενιδίου, μία συμπλοκή κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποτέλεσμα ήταν ένας άνδρας να δεχτεί πυρά από ομοεθνείς του και να τραυματιστεί στο πόδι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας και μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραύμα στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Προανάκριση και έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

