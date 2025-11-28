Μενίδι: Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα της 14χρονης

Κακουργηματική ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά, σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακοπή κύησης, ασκήθηκε στη 35χρονη μητέρα της 14χρονης στο Μενίδι, η οποία την κατήγγειλε πως τη χτύπησε με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίζεται η ανήλικη, να αποβάλει.

Η 35χρονη μητέρα της ανήλικης στο Μενίδι οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου θα απολογηθεί για τα όσα της καταλογίζονται, ενώ η 14χρονη διακομίστηκε στο «Παίδων» με εισαγγελική εντολή.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ όπως αναφέρει ήταν 1.5 μηνών έγκυος. Την ίδια ώρα το νεκρό έμβρυο θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Μενίδι: Τι είπε για την υπόθεση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχετικά με την υπόθεση στο Μενίδι ξεκαθάρισε πως η 14χρονη, όπως προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις, δεν «είχε κακοποιηθεί από κάποιον, όπως το ίδιο κατήγγειλε. Το έστειλαν στο Έλενας Βενιζέλου για γυναικολογική εξέταση, όπου από τον υπέρηχο, δεν προέκυψε κάτι».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες ξυλοδαρμού της 14χρονης -από τη μητέρα της- στο Μενίδι, με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ως προς το χρονικό, όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν η ανήλικη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου με ένα νεκρό έμβρυο στα χέρια της, καταγγέλλοντας τη μητέρα της για ξυλοδαρμό.