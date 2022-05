Ελλάδα και εξωτερικό αποχαιρετούν τον Βαγγέλη Παπαθανασίου: Το "αντίο" πολιτικών και ο διεθνής Τύπος

Θλίψη και συγκίνηση σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του σπουδαίου Έλληνα μουσικού και συνθέτη, Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Τη θλίψη του για το θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Για όλον τον κόσμο, η θλιβερή είδηση δηλώνει πως το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα έχασε τον διεθνή Vangelis» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

«Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου δεν είναι, πια, κοντά μας. Για όλον τον κόσμο, η θλιβερή είδηση δηλώνει πως το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα έχασε τον διεθνή Vangelis. Τον πρωτεργάτη του ηλεκτρονικού ήχου, των Όσκαρ, της Μυθωδίας και των μεγάλων επιτυχιών. Για εμάς τους Έλληνες, όμως, που ξέρουμε ότι το δεύτερο όνομα του ''παιδιού της Αφροδίτης'' ήταν Οδυσσέας, σημαίνει ότι ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι του στους Δρόμους της Φωτιάς. Από εκεί θα μας στέλνει πάντα τις νότες του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίνα Μενδώνη: Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν οικουμενικός

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ελάχιστοι καλλιτέχνες στην πορεία τους, στο πέρασμα του χρόνου, κέρδισαν τον σεβασμό, την εκτίμηση, την αποδοχή, τη δημοφιλία του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν οικουμενικός. Η μαεστρία και η θυελλώδης έμπνευσή του στη δημιουργία ήχων, απολύτως πρωτότυπων, δημιούργησαν ένα παγκόσμιο κοινό. Οι συνθέσεις του συνέδεσαν τους ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς με τις δονήσεις της ηλεκτρονικής μουσικής. Οι δημιουργίες του ακούστηκαν σε κάθε άκρη του κόσμου. Συγκίνησαν ανθρώπους διαφορετικής προέλευσης, εθνικότητας, κουλτούρας.

Σαν Οδυσσέας, όπως ήταν το δεύτερο όνομά του, ξεκίνησε από την Ελλάδα με τους Forminx και τους Afrodite’s Child και ταξίδεψε με τις συνθέσεις του, σε όλο τον πλανήτη. Τίμησε την Ελλάδα κερδίζοντας το Οσκαρ Μουσικής με το εμβληματικό μουσικό θέμα για τους "Δρόμους της Φωτιάς". Συνέδεσε το έργο του με σπουδαία επιτεύγματα του κινηματογράφου, με παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εφτασε στον βυθό των ωκεανών, συνεργάτης του Ζακ-Υβ Κουστό και ταξίδεψε στο διάστημα, επενδύοντας μουσικά αποστολή της NASA, χαρίζοντας το όνομά του στον αστεροειδή 6354 ως ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού στη μουσική του προσφορά, αλλά και στην αγάπη του για το διάστημα.

Το πλήθος τιμών, διακρίσεων και βραβείων επιβεβαιώνει τη σημασία της καλλιτεχνικής του προσφοράς και της οικουμενικής επιδραστικότητάς του. Αυτό όμως που ξεχώρισε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ήταν ότι έκανε το ελληνικό διεθνές, δημιουργώντας μία απολύτως προσωπική μουσική ταυτότητα, ξεχωριστή και διαχρονική, παράδειγμα για τις νέες γενιές. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στη μουσική και στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του και στους πολλούς φίλους του».

Αναγνωστοπούλου: Η μουσική του θα είναι διαρκώς παρούσα

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας, η μουσική του, όμως, θα είναι διαρκώς παρούσα, αναφέρει στην δήλωσή της για την απώλεια του Βαγγέλη Παπαθανασίου, η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σία Αναγνωστοπούλου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου υπήρξε ένας καλλιτέχνης που ενσάρκωνε το πρότυπο του οικουμενικού ελληνισμού. Πρωταγωνιστής της νεανικής αμφισβήτησης της ελληνικής δεκαετίας του 1960, καινοτόμος και ριζοσπαστικός στη μορφή και στο περιεχόμενο της μουσικής σύνθεσης, συνομίλησε με ανατρεπτικούς ήχους και εικόνες στον απόηχο του παγκόσμιου 1968.

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο δημιουργός των παγκόσμιων επιτυχιών, ο συνθέτης που το έργο του σφράγισε σύγχρονα κινηματογραφικά αριστουργήματα, ο άνθρωπος που αναζήτησε την υπέρβαση των ορίων του πλανήτη μας, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Η μουσική του όμως θα είναι διαρκώς παρούσα. Για να μας θυμίζει την αξία της αναμέτρησης με τους ανεξερεύνητους ορίζοντες της ανθρώπινης δημιουργίας.

Αποχαιρετούμε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Vangelis, τον άνθρωπο από την Αγριά του Βόλου, το έργο του οποίου ταξίδεψε στο διάστημα και την ίδια στιγμή επέτρεψε σε εκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε σημείο του πλανήτη να ταξιδέψουν μαζί του».

Νίκος Ανδρουλάκης: Θα μας συντροφεύει για πάντα η οσκαρική του μουσική

«Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, μια μεγάλη μουσική ιδιοφυία, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και παγκόσμιος Έλληνας, έφυγε από τη ζωή. Θα μας συντροφεύει για πάντα η οσκαρική του μουσική στους δικούς μας Δρόμους της Φωτιάς», έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες μουσουργούς της ηλεκτρονικής, progressive και ambient ορχηστρικής μουσικής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Γαλλίας με κορωνοϊό. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε το δικηγορικό γραφείο που τον εκπροσωπεί. «Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο διεθνής Τύπος για τον θάνατο του Βαγγέλη Παπαθανασίου

Την είδηση για τον θάνατο του Βαγγέλη Παπαθανασίου μεταδίδουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το πρακτορείο Reuters, αναφέροντας το βιογραφικό του μουσικοσυνθέτη.

«Κάποτε ο Vangelis είπε ότι το μουσικό κομμάτι, που του χάρισε ένα Όσκαρ και ήταν στην κορυφή των charts για εβδομάδες, ήταν εν μέρει ένας φόρος τιμής στον πατέρα του, ο οποίος ήταν δεινός ερασιτέχνης δρομέας», αναφέρει στο τηλεγράφημά του το Reuters. «Είναι απλώς ένα άλλο μουσικό κομμάτι», είπε σε μια συνέντευξή του, συνεχίζει το πρακτορείο.

RIP to a Greek legend. One of my favorite composers, obv everyone knows Chariots of Fire and Blade Runner, but I loved his lesser-known scores too: stuff like The Bounty and 1492.



Vangelis, composer of 'Chariots of Fire' score, dies at 79 | Reuters https://t.co/7hMuu0nfnp