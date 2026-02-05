Τροχαίο στα Χανιά: Μία νεκρή και τρεις τραυματίες στον ΒΟΑΚ

Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και τρεις τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, στα Χανιά.

Το δυστύχημα συνέβη στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του κόμβου Πλατανιά, λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, 60χρονη οδηγός κινούνταν με κατεύθυνση προς την Κίσσαμο, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η οδηγός πέρασε από τα διαχωριστικά κολωνάκια που έχουν τοποθετηθεί στο οδόστρωμα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με δύο Ι.Χ. οχήματα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η 60χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημά της και λίγο αργότερα ανασύρθηκε από τα συντρίμμια χωρίς τις αισθήσεις της από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι τραυματίες του τροχαίου στον ΒΟΑΚ είναι συνολικά τρεις – ο ένας εκ των οποίων επέβαινε στο αυτοκίνητο της 60χρονης οδηγού – και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα.