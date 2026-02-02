Έκθεση ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα καθίσματα στα Τέμπη: «Τα δείγματα δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής»

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δημοσίευσε την έκθεση για την πυραντοχή των καθισμάτων της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Τεμπών.

Το κυριότερο συμπέρασμα της έκθεσης αναφέρει ότι: «Τα τρία δείγματα σαφώς δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής του προτύπου ΕΝ 45545 όσον αφορά την δοκιμή μέτρησης του Μέγιστου Μέσου Ρυθμού Έκλυσης Θερμότητας. Η σημαντικότερη παρατήρηση όμως είναι ότι τα δείγματα 'Β4 ΝΕΟ' και 'Β2 ΚΟΥΠΕ' είναι πολύ χαμηλότερης πυραντοχής από το δείγμα 'Β4 ΠΑΛΑΙΟ'».

Η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη

Σύμφωνα με την έκθεση, ληφθήκαν δείγματα από τρία διαφορετικά καθίσματα από δύο διαφορετικά βαγόνια και στάλθηκαν σε εργαστήρια στη Γερμανία για να δοκιμαστούν σύμφωνα με το ISO 5660-1.

Όπως τονίζεται, το υλικό δεν ήταν το ίδιο σε όλα τα καθίσματα, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός.

Ειδικότερα: «Το δείγμα 'Β4 ΠΑΛΑΙΟ' έχει ένα σκούρο καφέ ενδιάμεσο στρώμα για πυροπροστασία και συγκριτικά καλύτερη συμπεριφορά. Αντίθετα, το δείγμα 'Β2 ΚΟΥΠΕ' δεν διαθέτει διακριτό ενδιάμεσο στρώμα πυροπροστασίας και εμφανίζει τον χειρότερο δείκτη MAHRE. Τέλος, το δείγμα 'Β ΝΕΟ' διαθέτει ένα λεπτό στρώμα λευκού ινώδους υλικού, διαφορετικού από αυτό του δείγματος 'Β4 ΠΑΛΑΙΟ' το οποίο όμως δεν φαίνεται να συνεισφέρει σημαντικά στην πυραντοχή του υλικού».

«Τα καθίσματα από τα οποία λήφθηκαν δείγματα έπρεπε να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές πηγάζουν από τις αρχικές συμβάσεις προμήθειας, δηλαδή το πρότυπο UIC564-2, και ως εκ τούτου έπρεπε να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά κατά τις δοκιμές μεταξύ τους. Αντιθέτως, το εύρημα της σημαντικά καλύτερης συμπεριφοράς του δείγματος 'Β4 ΠΑΛΑΙΟ' και το εύρημα της υποδεέστερης απόδοσης του δείγματος 'Β4 ΝΕΟ' σε σχέση με 'Β4 ΠΑΛΑΙΟ', αποδεικνύει ανομοιόμορφη μηχανική συμπεριφορά ή ποιότητα των εξεταζόμενων υλικών στις διαφορετικές θέσεις», συμπληρώνει.

Η έκθεση αναφέρει, επιπλέον, πως «Η ανομοιογένεια των ανωτέρω αποτελεσμάτων δικαιολογεί την ανάγκη ολοκληρωμένης αποτίμησης του επιπέδου πυραντοχής των καθισμάτων των υπαρχουσών επιβαταμαξών και σε συνδυασμό με τα περί Πυροπροστασίας της Έκθεσης Διερεύνησης RL01-2025, θεμελιώνει λόγο έκδοσης σχετικής σύστασης ασφαλείας προς τους αρμόδιους φορείς».

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ