Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη σύμφωνα με το νέο πόρισμα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και των νεκρών βρεφών από την Αμαλιάδα, καθώς υπάρχουν νέα στοιχεία για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τώρα, η καθ΄ομολογίαν δολοφόνος των βρεφών, Ειρήνη Μουρτζούκου, επιμένει να αρνείται την εμπλοκή της στον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Ωστόσο, το νέο πόρισμα δείχνει ότι ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη ήταν δολοφονία και συγκεκριμένα γίνεται λόγος για ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο παθολογοανατόμος Σάκης Ανεστάκης στο νέο πόρισμά του, εξηγεί πως υπήρξε «εγκολεασμός εντέρου» αλλά σήψη, ενώ παράλληλα η αναφορά σε «υποξία» δεν ισχύει, καθώς όλα δείχνουν ότι όλα έγιναν κοντά στο χρόνο θανάτου του μικρού Παναγιώτη.

Την ίδια ώρα και μετά τα νέα στοιχεία, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών μετέβη στις φυλακές Κορυδαλλού και επισκέφτηκε την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η ίδια δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, επιμένοντας πως δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατό του παιδιού.