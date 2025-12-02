Ειρήνη Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει για τον μικρό Παναγιώτη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, κατηγορούμενη για τους θανάτους τεσσάρων μωρών, κλήθηκε να καταθέσει για τον μικρό Παναγιώτη, το πέμπτο μωρό που έχασε τη ζωή του και συνδέεται με τη νεαρή από την Αμαλιάδα.

Πρόκειται για βρέφος φίλης της, που έχασε τη ζωή του και η μητέρα του συνδέει με τον θάνατό του την Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη, όπως μεταφέρει ρεπορτάζ του Mega. Η κατάθεσή της αναμένεται να γίνει την Πέμπτη και εκείνο που εκκρεμεί, είναι εάν θα την επισκεφθεί κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό όπου είναι προφυλακισμένη περίπου 5 μήνες, ή εάν θα μεταφερθεί η ίδια στη ΓΑΔΑ.

Παρά το ότι έχει συνδεθεί το όνομά της με τον θάνατο του Παναγιώτη, η ίδια επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και σύμφωνα με τον δικηγόρο της, αναμένεται να «δείξει» άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται -κατά την ίδια- στην υπόθεση.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο δικηγόρος της είπε στο Star, πως: «Πλησιάζει η εξιχνίαση του θανάτου του Παναγιωτάκη - Αναμένουμε τις ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες».

«Θα έχει σημασία τις επόμενες ημέρες και η σειρά των ανθρώπων που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, καταθέσεις και απολογίες», τόνισε πριν από περίπου ένα μήνα ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Πόρισμα, τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο, έδειξε, ότι ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη ήταν δολοφονία και συγκεκριμένα υπάρχει αναφορά για ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο παθολογοανατόμος Σάκης Ανεστάκης στο νέο πόρισμά του, εξηγεί πως υπήρξε «εγκολεασμός εντέρου» αλλά σήψη, ενώ παράλληλα η αναφορά σε «υποξία» δεν ισχύει, καθώς όλα δείχνουν ότι όλα έγιναν κοντά στο χρόνο θανάτου του μικρού Παναγιώτη.

Μετά τα νέα στοιχεία, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών μετέβη στις φυλακές Κορυδαλλού και επισκέφθηκε την Ειρήνη Μουρτζούκου. Η ίδια δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, επιμένοντας πως δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατό του παιδιού.

Περίπου στα μέσα του Νοεμβρίου, πληροφορίες της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», ανέφεραν, ότι η Εισαγγελική Αρχή θεωρεί πλέον την 25χρονη ως τη μοναδική ύποπτη για τον θάνατό του.

«Έχουμε να μιλήσουμε περίπου μια εβδομάδα. Περιμένει να δει τι γίνεται με τον Παναγιώτη. Τα γυρίζει όλα πίσω μπρος. Τώρα λέει ότι δεν τα έχει σκοτώσει. Δεν βγάζεις άκρη μαζί της. Με παρακαλεί να πάω να την δω αλλά εγώ αλήθεια δεν θέλω. Είναι πολύ δύσκολο, ένα παιδί στο χώμα και ένα παιδί στη φυλακή», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα της, μιλώντας στην εκπομπή.

«Ήταν κάτι που το έλεγε πως ήθελε να πάρει κάποιον μαζί της. Έχει εμμονή με την Πόπη όπως και μαζί μου. Είναι σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να κάνει διακοπές εκεί μέσα. Σαν να ζει τη ζωούλα της. Αλήθεια αναρωτιόμουν πως γίνεται να γελάει και να κοιμάται, ενώ έχει κάνει αυτά τα πράγματα και τη ρώτησα. Δεν μπορεί να μου απαντήσει», πρόσθεσε.

Τέλος, σχετικά με τον λόγο που καθυστερεί η έρευνα για τον θάνατο του πέμπτου παιδιού, κατέληξε λέγοντας πως «έχουν ψάξει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα. Οι άλλοι που πρέπει να κυνηγηθούν είναι οι ιατροδικαστές. Γιατί όλα ξεκίνησαν από τα λάθη τους. Αν είχαν βγάλει σωστές ιατροδικαστικές και είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους δε θα είχαμε φτάσει στο σημείο να κλάψουμε τόσα παιδάκια.

