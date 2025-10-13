ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από τη Βασιλίσσης Όλγας: Άνοιξε κομμάτι της - Αφαιρέθηκε μέρος της περίφραξης

Η Βασιλίσσης Όλγας, μετά από πέντε χρόνια εργασιών, αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Άτομα περπατούν στη Βασιλίσσης Όλγας / φώτο: LiFO
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, καθώς μετά από πέντε χρόνια εργασιών, αναμένεται να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία.

Μάλιστα, σε σχετικές εικόνες από τη Βασιλίσσης Όλγας, φαίνεται να έχει αφαιρεθεί μέρος της περίφραξης, και τους πεζούς να περπατούν κατά μήκος της Λεωφόρου.

Υπενθυμίζεται πως το έργο ξεκίνησε το 2020 με σκοπό να πεζοδρομηθεί πλήρως ο δρόμος. Ωστόσο, ύστερα από αντιδράσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο προβλέπει:

  • Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.
  • Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους.
  • Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας.
  • Πρόβλεψη για στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.

Η ανάπλαση της Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Αναστροφή στην Αμαλίας στο ύψος της Όλγας.
  • Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθανασίου Διάκου.
  • Επικαιροποιημένη χρήση υπαρχόντων οδοστρωμάτων χωρίς νέα τροποποίηση μελέτης.
  • Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 25%, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

