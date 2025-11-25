Έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Διώξεις στα δύο αδέλφια του 47χρονου θύματος

Ποινική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 44χρονου από τη Νέα Πέραμο που φέρεται να δολοφόνησε τον 47χρονο αδελφό του, μέσα στο σπίτι τους.

Ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας. Παράλληλα, κατηγορείται και για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει και ο 48χρονος αδελφός του, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε την Αστυνομία, μετά το φονικό, ξημερώματα Δευτέρας (24/11).

Μετά την απαγγελία κατηγοριών, τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Ωστόσο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.

Νέα Πέραμος: Το θύμα ήθελε να φύγει από το σπίτι

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γείτονες κατήγγειλαν ότι οι καυγάδες ήταν συχνοί ενώ εξαιτίας της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ, στο παρελθόν είχαν βγει «μαχαίρια» ανάμεσα στα δύο αδέλφια, τον 47χρονο και τον 44χρονο.

Και όπως υποστήριξαν, οι φιλονικίες δεν έμεναν στα λόγια, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τα δύο μικρότερα αδέλφια κυνηγούσαν ακόμη και τον μεγαλύτερο, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας και παρείχε οικονομική υποστήριξη στην οικογένεια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας άλλος γείτονας είπε πως το θύμα είχε αναφέρει ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι, καθώς φοβόταν για τη ζωή του.

Μάλιστα, για ένα μικρό διάστημα είχε φύγει από το σπίτι, λέγοντας πως: «Αν μείνω εκεί, θα σκοτώσω τον αδελφό μου».