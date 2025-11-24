ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νέα Πέραμος: Σκότωσε τον αδελφό του με ψαλίδι – Το ιστορικό με το αλκοόλ και τι ερευνούν οι αρχές

Στον χώρο της επίθεσης μετέβη ιατροδικαστής για τη μακροσκοπική εξέταση, που θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και τη σειρά των γεγονότων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα Πέραμος: Σκότωσε τον αδελφό του με ψαλίδι – Το ιστορικό με το αλκοόλ και τι ερευνούν οι αρχές Facebook Twitter
0

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νέα Πέραμο, όπου ένας 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του έπειτα από επίθεση με ψαλίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δράστης φέρεται ο 44χρονος αδελφός του, ο οποίος συνελήφθη στο σημείο. Ο τρίτος αδελφός, 48 ετών, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές, αναφέροντας ότι ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο.

Τα τρία αδέλφια ζούσαν μαζί σε απομονωμένη μονοκατοικία στον Λουτρόπυργο, σε χωματόδρομο χωρίς διεύθυνση, κοντά σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, βρήκαν τον 47χρονο νεκρό και τον 44χρονο με τραύματα στο πρόσωπο, ενδείξεις σφοδρού διαπληκτισμού πριν από τη δολοφονία. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο «Αττικόν» για τις πρώτες βοήθειες.

Στον χώρο της επίθεσης μετέβη ιατροδικαστής για τη μακροσκοπική εξέταση, που θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και τη σειρά των γεγονότων.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι και τα τρία αδέλφια αντιμετώπιζαν προβλήματα με το αλκοόλ, κάτι που ενδέχεται να συνέβαλε στην ένταση που οδήγησε στο φονικό.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να αναζητά τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αδελφοκτονία.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΒΡΟΧΗ

Ελλάδα / Καιρός - Μαρουσάκης: Περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού - Εκτιμήσεις για εκατοντάδες τόνους ανά στρέμμα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του για τον καιρό, ανέφερε πως τα βαρομετρικά χαμηλά δημιουργούνται από την «επαφή» της πολικής, αέριας μάζας με τις θερμές θάλασσες της Μεσογείου
LIFO NEWSROOM
Επιζήσασα της τραγωδίας στο Μάτι για την «Ιθάκη» Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα – είναι θάνατος»

Ελλάδα / Επιζήσασα της τραγωδίας στο Μάτι για την «Ιθάκη» Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα – είναι θάνατος»

Η Κατερίνα Μαλά, που σώθηκε από τις φλόγες, υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα θυμίζει μυθιστορηματική αφήγηση, απομακρυσμένη από τη σκληρή πραγματικότητα της ημέρας εκείνης
LIFO NEWSROOM
 
 