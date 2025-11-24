ΕΛΛΑΔΑ
Έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε δολοφονημένος σε μονοκατοικία

Ύποπτος ο αδελφός του

LifO Newsroom
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στη μονοκατοικία του στη Νέα Πέραμο, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σπίτι εντοπίστηκε και ο αδελφός του, τραυματισμένος, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Από τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας αυτός φέρεται ως ο βασικός ύποπτος για την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του αδελφού του.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού και συλλέγουν στοιχεία για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα.

