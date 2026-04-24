Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος ο Νίκος Ρωμανός

Αθώος κρίθηκε ο Νίκος Ρωμανός, για την εμπλοκή του στην υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους.

Πρόκειται για την υπόθεση της έκρηξης, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 31 Οκτωβρίου του 2024 στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελοκήπους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι Νίκος Ρωμανός και άλλα δύο άτομα είναι αθώα για την υπόθεση, καθώς υπήρχαν αμφιβολίες για την εμπλοκή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από περίπου 17 μήνες στη φυλακή, θα αφεθούν ελεύθεροι.

Αντίθετα, δύο άλλες κατηγορούμενες κρίθηκαν ένοχες για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και εγκληματική δράση (όπως κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση) και καταδικάστηκαν.

