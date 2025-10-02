ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες - Ο λόγος

Οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες - Ο λόγος Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Στην άμεση ανάκληση και απόσυρση από την αγορά παρτίδας αποξηραμένης φράουλας προχώρησε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιεί σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ για το 2025.

Πρόκειται για το προϊόν «Φράουλα αποξηραμένη με χυμό μήλου φυσικής όσμωσης», σε πλαστική συσκευασία του 1 κιλού, με αριθμό παρτίδας SJAG0425 και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από τις 23/04/2026, προέλευσης Σερβίας. Το προϊόν διατίθεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ Ο.Ε.», με έδρα στον 1ο χλμ Λαγκαδά–Κολχικού.

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες - Ο λόγος Facebook Twitter
Το ανακληθέν προϊόν

Η ανάλυση του δείγματος πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Α.Α.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, καθώς εντοπίστηκε η παρουσία του συντηρητικού διοξειδίου του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 10 mg/kg.

Παρά ταύτα, στη συσκευασία δεν αναφερόταν η ύπαρξη θειωδών ουσιών, οι οποίες αποτελούν αλλεργιογόνα και η αναγραφή τους είναι υποχρεωτική, με σαφή διάκριση από τα υπόλοιπα συστατικά.

Το διοξείδιο του θείου και οι ενώσεις του σε συγκεντρώσεις άνω του συγκεκριμένου ορίου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε καταναλωτές με ευαισθησία ή αλλεργία σε αυτά.

Οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι για την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Ελλάδα / Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος του ανθρωπιστικού στόλου, μεταφέρει από το κατάστρωμα του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» τη μαρτυρία της για όσα βίωσαν στη διαδρομή προς τη Γάζα μέχρι τη στιγμή της αναχαίτισής τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και εγκατέλειψε - Νεκρός 44χρονος

Ελλάδα / Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και εγκατέλειψε - Νεκρός 44χρονος

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Πέτρου Ράλλη αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί
LIFO NEWSROOM
Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή μετά την κακοκαιρία – Ζημιές σε εργαστήρια και ερευνητικό εξοπλισμό

Ελλάδα / Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή μετά την κακοκαιρία – Ζημιές σε εργαστήρια και ερευνητικό εξοπλισμό

Το φωτογραφικό υλικό που κυκλοφόρησε αποτυπώνει το μέγεθος των ζημιών, ενώ φοιτητές και ερευνητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη συνέχιση των σπουδών και των ερευνητικών προγραμμάτων
LIFO NEWSROOM
 
 