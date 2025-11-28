Έδεσσα: Βελτιώνεται η υγεία του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια

Αισιόδοξα είναι τα νεότερα για το ζευγάρι από την Έδεσσα που είχε διακομιστεί εσπευσμένα στην Ιταλία με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχαν μαζέψει από το βουνό. Οι γιατροί ενημέρωσαν ότι η κατάσταση και των δύο παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και πως δεν θα χρειαστεί μεταμόσχευση ήπατος, όπως αρχικά φοβούνταν οι ειδικοί.

Η 55χρονη γυναίκα μίλησε στο Live News, εκφράζοντας την ανακούφιση και την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό. «Όλα έγιναν όπως έπρεπε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη φροντίδα. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε τα επόμενα βήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι αρμόδιοι υγειονομικοί φορείς στην Ιταλία διέκοψαν τις διαδικασίες για μεταμόσχευση, βλέποντας τη σαφή βελτίωση της κλινικής εικόνας.

Το ζευγάρι είχε μεταφερθεί στη Ρώμη και την Πίζα αντίστοιχα, έπειτα από τη διάγνωση οξείας ηπατικής ανεπάρκειας στο ΑΧΕΠΑ. Οι γιατροί είχαν κρίνει τότε απολύτως αναγκαία τη μεταφορά τους σε εξειδικευμένα κέντρα μεταμόσχευσης, όμως η θετική ανταπόκριση του οργανισμού τους στις θεραπείες αποδείχθηκε καθοριστική.

Πλέον, οι δύο ασθενείς παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με την πορεία τους να χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική.