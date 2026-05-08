Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Αν είχα χίλιες σφαίρες, θα έριχνα και τις χίλιες», είπε ο δράστης

Στη φυλακή οδηγήθηκαν εχθές ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας στο Ηράκλειο και η σύζυγός του, έπειτα από τις απολογίες τους.

Υπενθυμίζεται πως ο 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του, το 2023, έπειτα από τροχαίο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 21χρονος ήταν ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε ο γιος του δράστη.

Εχθές, μάλιστα, βγήκε στη δημοσιότητα το βίντεο που δείχνει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης του ΙΧ σε κολόνα.

[Προσοχή σκληρές εικόνες]

Κατά την πολύωρη απολογία του, ο 54χρονος υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια, μετά το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του, βίωνε –όπως ισχυρίστηκε– προκλητική συμπεριφορά από τον 21χρονο Νικήστρατο. Ανέφερε συγκεκριμένα πως ο νεαρός τούς έκανε άσεμνες χειρονομίες όποτε τους συναντούσε, ενώ περνούσε επιδεικτικά με το όχημά του έξω από το σπίτι τους.

Όπως κατέθεσε, την ημέρα του φονικού, όταν τα δύο αυτοκίνητα βρέθηκαν στον ίδιο δρόμο, θεώρησε ότι ο νεαρός προχώρησε ξανά σε προσβλητική χειρονομία, γεγονός που τον οδήγησε να εμβολίσει το όχημά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο 21χρονος φέρεται να επιχείρησε να τον κλωτσήσει. Τότε, όπως παραδέχθηκε, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε έξι φορές, δηλώνοντας μάλιστα πως αν είχε περισσότερες σφαίρες, θα συνέχιζε να πυροβολεί.

«Αν είχα χίλιες σφαίρες θα έριχνα και τις χίλιες. Δεν θα έμενα στις 6», φέρεται να είπε συγκεκριμένα.

Αναφερόμενος στο όπλο που είχε πάνω του, υποστήριξε ότι το κουβαλούσε επειδή νωρίτερα είχε βρεθεί στο μνημόσυνο του ανιψιού του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του πριν από εννέα χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στο ίδιο σημείο. Όπως είπε, είχε σκοπό να ρίξει δύο μπαλωθιές στη μνήμη του, κάτι που τελικά δεν έκανε λόγω της παρουσίας πολύ κόσμου.