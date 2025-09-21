Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Τώρα συνειδητοποιώ τι έχω κάνει, δήλωσε ο δράστης

Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 50χρονος καθ'ομολογίαν δράστης, ο οποίος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι του Σαββάτου (21/9).

Ο άνδρας μετά την αποτρόπαια πράξη του, κάλεσε την Άμεση Δράση και ομολόγησε το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε στον Εισαγγελέα ότι «θόλωσε και έχασε τον έλεγχο».

Συγκεκριμένα είπε: «Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον έλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει.»

Υπενθυμίζεται πως το 59χρονο θύμα είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι από 12ήμερη νοσηλεία, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό.

Αφού γύρισαν οι δυο τους φέρονται να διαπληκτίστηκαν, όπως ισχυρίστηκε στις Αρχές ο 50χρονος, με αφορμή μια παρατήρηση της 59χρονης στον ίδιο.

Έπειτα ο άνδρας πήρε μια πλαστική σακούλα και έπνιξε την 59χρονη.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Τα ευχαριστήρια μηνύματα της 59χρονης προς τον αδερφό της

Σύμφωνα με πληροφορίες, τίποτα δεν προμύνηε στη σχέση των δύο αδερφών, τη σημερινή έκβαση των πραγμάτων, καθώς φαινόντουσαν ιδιαίτερα αγαπημένοι.

Μάλιστα, το 59χρονο θύμα, ενόσω νοσηλευόταν έκανε αναρτήσεις στα social media ευχαριστώντας τον 50χρονο που είναι στο πλευρό της.