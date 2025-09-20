Θεσσαλονίκη: Αυτοσχέδιος βρόγχος από νάιλον σακούλα στοίχισε τη ζωή στην 59χρονη – Συνελήφθη ο 50χρονος αδελφός της

Αποτρόπαιο έγκλημα συγκλόνισε το μεσημέρι του Σαββάτου την περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 50χρονος άνδρας σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο βρόγχο από νάιλον σακούλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο δράστης τηλεφώνησε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης και ομολόγησε την πράξη του. Άμεσα αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα, συνέλαβαν τον 50χρονο και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Από τη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη έφερε τραύματα στον λαιμό και ότι ο θάνατός της προήλθε από τον αυτοσχέδιο βρόγχο. Στο χώρο κλήθηκαν και συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για τη συλλογή στοιχείων.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι το περιστατικό διερευνάται πλήρως, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για την ανάγκη ενημέρωσης και προστασίας σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.