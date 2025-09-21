Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος που έπνιξε την αδερφή του - Ποιο το κίνητρό του

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 50χρονος που έπνιξε με πλαστική σακούλα την 59χρονη αδερφή του στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά το έγκλημα ο άνδρας κάλεσε την Αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του. Άμεσα αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα, συνέλαβαν τον 50χρονο και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη έφερε τραύματα στον λαιμό και ότι ο θάνατός της προήλθε από τον αυτοσχέδιο βρόγχο που είχε φτιάξει ο δράστης χρησιμοποιώντας την πλαστική σακούλα.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Ποιο το κίνητρο του δράστη;

Αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη τι οδήγησε τον 50χρονο στην αποτρόπαια πράξη, οι Αρχές εκτιμούν πως τα δύο αδέρφια είχαν προσωπικές διαφορές, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, voria.gr.

Σημειώνεται πως την ημέρα της δολοφονίας, η 59χρονη είχε επιστρέψει σπίτι έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του. Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα. Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».