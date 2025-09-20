ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛΑΣ για να ομολογήσει

Ο άνδρας προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη γυναίκα, χρησιμοποιώντας πλαστική σακούλα

Θεσσαλονίκη: 50χρονος έπνιξε την 65χρονη αδελφή του στη Χαριλάου
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ένας 50χρονος άνδρας έπνιξε την 60χρονη αδελφή του με σακούλα στη Θεσσαλονίκη και λίγο αργότερα κάλεσε την άμεση δράση για να ομολογήσει τον φόνο. 

Το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή Χαριλάου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη γυναίκα, χρησιμοποιώντας πλαστική σακούλα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον 50χρονο, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο δράστης έμενε στο ίδιο σπίτι με την 60χρονη.
 

Ελλάδα

