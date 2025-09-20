Ένας 50χρονος άνδρας έπνιξε την 60χρονη αδελφή του με σακούλα στη Θεσσαλονίκη και λίγο αργότερα κάλεσε την άμεση δράση για να ομολογήσει τον φόνο.

Το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή Χαριλάου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη γυναίκα, χρησιμοποιώντας πλαστική σακούλα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον 50χρονο, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο δράστης έμενε στο ίδιο σπίτι με την 60χρονη.



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλονίκη: 35χρονος νεκρός σε εργατικό δυστύχημα σε εργοστάσιο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλονίκη: 20χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της ότι την βίασε και την χτύπησε αφού έκανε χρήση κοκαΐνης