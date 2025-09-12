ΕΛΛΑΔΑ
Χρυσή Αυγή: Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος

Η εντολή αποφυλάκισης δόθηκε για λόγους υγείας

LifO Newsroom
Νίκος Μιχαλολιάκος/ Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λαμίας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, άλλοτε επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποφυλάκιση δόθηκε για λόγους υγείας και συνοδεύεται από κατ’ οίκον περιορισμό και αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές, όταν είχε αναιρεθεί η πρώτη απόφαση που του είχε χορηγήσει υφ’ όρον απόλυση.

LIFO NEWSROOM
 
 