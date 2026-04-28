Δίκη για Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων

Σήμερα, Τρίτη, συνεχίζεται στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις ενστάσεις που καταθέτουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, το ελληνικό Δημόσιο, μέσω εκπροσώπου του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δήλωσε παράσταση για ηθική βλάβη στρεφόμενο κατά του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, δύο συναδέλφων του από την απογευματινή βάρδια, καθώς και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της αρμόδιας υπηρεσίας υποστήριξης κυκλοφορίας.

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων αυτών, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αιτήθηκε προθεσμία, ώστε να μελετήσει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις.

Ένταση στη χθεσινή διαδικασία

Στη συνέχεια επικράτησε ένταση μεταξύ των συνηγόρων, κυρίως ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ο χρόνος έως την επόμενη, προγραμματισμένη για αύριο, συνεδρίαση δεν επαρκεί για την προετοιμασία τους.

Τελικά, το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για την επόμενη ημέρα, με την πρόεδρο να επισημαίνει ότι η επόμενη δικάσιμος θα οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω αναγκαίων διαρρυθμίσεων στην αίθουσα.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου των νομιμοποιήσεων, οι Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγοροι συγγενών θυμάτων, εξέφρασαν την άποψη ότι δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη δίκη.

Παράλληλα, ο συνήγορος πολυτραυματία, Λουκάς Αποστολίδης, ζήτησε την απομάκρυνση αστυνομικών από θέσεις που προορίζονται για τους κατηγορουμένους.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη και εργαζόμενοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Από αυτούς, 33 κατηγορούνται για κακούργημα που αφορά επικίνδυνη παρέμβαση στη σιδηροδρομική συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προέκυψαν θάνατοι, σοβαροί τραυματισμοί και σημαντικές υλικές ζημιές.

Επιπλέον, 35 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες κατά συρροή, ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για παράβαση καθήκοντος.

