Διαθήκες: Όσα αλλάζουν στο Κληρονομικό Δίκαιο

Όσα αλλάζουν στο Κληρονομικό Δίκαιο παρουσίασε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, ο υφυπουργός ανέλυσε τις νέες διατάξεις και ποιοι επηρεάζονται άμεσα, εξηγώντας πώς η πολιτεία επιχειρεί να θωρακίσει τις διαδικασίες, να μειώσει τις νομικές συγκρούσεις και να περιορίσει τα φαινόμενα πλαστών διαθηκών. Σύμφωνα με τον κ. Μπούγα, οι αλλαγές του νέου πλαισίου «ενδιαφέρουν τον ίδιο τον κληρονομούμενο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει δημιουργήσει με τους κόπους μιας ζωής μια κληρονομιά που να μην σύγκειται μόνο από εμπράγματα δικαιώματα και ακίνητα, αλλά να υπάρχουν και άυλες αξίες, όπως είναι το δικαίωμα στην επιχείρηση, το δικαίωμα στο σήμα και ούτω καθεξής. Αυτός λοιπόν θέλει να διασφαλίσει ότι αυτή η περιουσία θα συνεχίσει να αξιοποιείται από τους κληρονόμους του και βεβαίως να αποκλείσει το ενδεχόμενο νομικών εμπλοκών μεταξύ των ανθρώπων που είναι και κοντινοί συγγενείς του, όταν κλείσει τα μάτια».

Όπως πρόσθεσε: «Όμως είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ενδιαφέρει το σύνολο των πολιτών, διότι ενδιαφέρει όχι όσους τιμηθούν από την περιουσία. Δηλαδή τους κληρονόμους που πρέπει να ξέρουν τους όρους που ενδεχομένως μπορούν να αποποιηθούν, να αξιοποιήσουν την περιουσία και ασφαλώς ενδιαφέρει το δημόσιο και την εθνική μας οικονομία, διότι είναι μια οικονομική συνέχεια των περιουσιακών σχέσεων που αφορά οπωσδήποτε το κράτος και αφορά και την εθνική οικονομία. Πέραν του γεγονότος ότι εισπράττονται φόροι από όλες αυτές τις δικαιοπραξίες και τις μεταβιβάσεις».

Μέριμνα, κυρίως για τον επιζώντα σύζυγο σε σχέση με τους κατιόντες στα παιδιά του κληρονομουμένου

Ξεκαθάρισε δε, ότι: «Κάποιος μπορεί να συντάξει διαθήκη και να την ανακαλέσει ελεύθερα, μέχρι το θάνατό του. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για τους κληρονόμους. Μπορεί η διαθήκη να ανακαλείται, μπορεί να γίνονται μεταβολές. Όλα αυτά τα χρόνια, απαγορευόταν στο ελληνικό δίκαιο, η κληρονομική σύμβαση, η δυνατότητα που δίδεται πλέον με τον νέο κληρονομικό δίκαιο στον κληρονομούμενο, να μπορέσει να ρυθμίσει τα ζητήματα της κληρονομικής διαδοχής για μετά τον θάνατό του».

Σήμερα η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ’ αδιαιρέτου μερίδος που δικαιούται κάποιος, αν δεν υπάρχει διαθήκη. «Τώρα», λέει ο κ. Μπούγας, «αυξάνουμε σε περίπτωση που υπάρχουν σύζυγος και παιδιά, το ποσοστό της συζύγου από το 1/4 στο 1/3, σε περίπτωση που κληρονόμος είναι ένα μόνο παιδί και στο 1/4 εάν κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός τέκνα. Δηλαδή λαμβάνεται μέριμνα, κυρίως για τον επιζώντα σύζυγο σε σχέση με τους κατιόντες στα παιδιά του κληρονομουμένου».

Πλέον μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου, η περιουσία που αυτός αφήνει στους κληρονόμους δεν θα ενώνεται με την προσωπική τους περιουσία, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. «Δεν έχουμε τη συνένωση των περιουσιών, όπως γίνεται μέχρι σήμερα», σχολίασε ο υφυπουργός.

Σχετικά με την ψηφιακή δημοσίευση των διαθηκών, ο κ. Μπούγας τόνισε πως, «με το Κληρονομικό Δίκαιο, επειδή πράγματι, έχουμε φαινόμενα πλαστών διαθηκών και μάλιστα πολλών πλαστών διαθηκών, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην ιδιόγραφη διαθήκη. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να τιμηθεί εξωτικός κάποιος που να μην έχει σχέση με τον κληρονομουμένο. Δεν μπορεί να τιμηθεί πρόσωπο – όπως είναι εργαζόμενοι σε ίδρυμα – στο οποίο φιλοξενείται ο κληρονομούμενος και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση που η διαθήκη εμφανιστεί προς δημοσίευση, μετά από μια τριετία, τότε είναι υποχρεωτικό να προηγηθεί μια διαδικασία αναγνώρισης του κύρους της διαθήκης και πιστοποίησης, ότι αυτή έχει γραφεί και υπογραφεί εξ’ ολοκλήρου από τον διαθέτη».

Τέλος, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, είπε «επομένως μπαίνουν σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες για να περιοριστεί και μάλιστα σημαντικά το φαινόμενο εμφάνισης πλαστών διαθηκών».