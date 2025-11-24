ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας - Οι ημέρες και οι ώρες

Η ανακοίνωση της Τροχαίας Αττικής

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη (25/11) και την Τετάρτη (26/11), σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.

Όπως αναφέρει η Τροχαία Αττικής, θα γίνουν δοκιμές στατικότητας γεφυρών, επομένως θα πραγματοποιηθούν διακοπές κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00' έως 07:00' και τις δύο ημέρες.

Αναλυτικά οι δρόμοι:

Τρίτη 25-11-2025:

• Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.

• Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

• Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

• Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

Τετάρτη 26-11-2025:

• Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.

• Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).

• Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

