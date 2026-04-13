Δευτέρα του Πάσχα: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα ΜΜΜ στην Αθήνα

Η Δευτέρα του Πάσχα βρίσκει την Αθήνα σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, με την κίνηση στους δρόμους να είναι αισθητά μειωμένη και πολλούς πολίτες να παραμένουν εκτός πόλης.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς προσαρμόζουν, όπως κάθε χρόνο, τα δρομολόγιά τους στα δεδομένα των ημερών, λειτουργώντας με ειδικά εορταστικά προγράμματα.

Έτσι, η λειτουργία τους συνεχίζεται και σήμερα με διαφοροποιημένο ωράριο, ενώ οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια θα παραμείνουν σε ισχύ έως και αύριο, Τρίτη του Πάσχα.

Δευτέρα του Πάσχα: Πώς κινούνται σήμερα λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ και τραμ

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα του Πάσχα (13/4)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα (14/4)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ έως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ έως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

