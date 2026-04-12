Πότε ανοίγουν ξανά τα καταστήματα

Εορταστικό ωράριο, λόγω του Πάσχα 2026, είχαν τα καταστήματα τις περασμένες ημέρες.

Τα καταστήματα, όπως συνηθίζεται τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, είχαν διευρυμένο ωράριο με αλλαγές στις ώρες λειτουργίας τους ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τις αγορές του για το Πάσχα 2026.

Καταστήματα: Πότε ανοίγουν ξανά

Κλειστά είναι σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, και αύριο, Δευτέρα του Πάσχα, τα καταστήματα λόγω Πάσχα.

Το εορταστικό ωράριο ξεκίνησε την Πέμπτη 2 Απριλίου και από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα.

Οι εμπορικοί σύλλογοι, το περασμένο διάστημα, κάλεσαν τους καταναλωτές να επιλέξουν με προσοχή τις πασχαλινές αγορές τους, βιώνοντας «την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα της, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές τιμές και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει η αγορά και απολαμβάνοντας την ποικιλία, την προσωπική εξυπηρέτηση, την άνεση των αγορών τους και τη ζεστή φιλοξενία μέσα σε ένα γιορτινό αισιόδοξο κλίμα».

Καταστήματα: Πότε οι θερινές εκπτώσεις 2026

Σημειώνεται πως οι θερινές εκπτώσεις 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και να ολοκληρωθούν την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν προϊόντα σε μειωμένες τιμές, με υποχρέωση των καταστημάτων να αναγράφουν την παλιά και τη νέα τιμή.

Όσο για το τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, είναι:

Αναγραφή τιμών: Επιβάλλεται η αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων.

Ποσοστό έκπτωσης: Αν παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, επιβάλλεται η αναγραφή του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης.

